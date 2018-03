Disney anuncia 'Toy Story 4' para 2017

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LOS ANGELES - A Walt Disney vai ampliar uma das franquias de filmes de maior sucesso da Pixar com o lançamento de Toy Story 4 em 2017 e vai trazer de volta John Lasseter para a direção.

"John criou Toy Story e dirigiu os dois primeiros filmes e é ótimo tê-lo de volta dirigindo um de nossos bens mais valiosos", disse o chefe-executivo da Disney, Bob Iger.

Ele chamou Toy Story 3 de "enorme sucesso" com a bilheteria global em US$ 1 bilhão, chegando a US$ 10 bilhões em vendas. O executivo justificou o sucesso com os "maravilhosos personagens, que são claramente relevantes e amados como nunca"

Toy Story foi o primeiro longa-metragem feito pela Pixar, em 1995, e deu lugar de destaque na cultura pop aos famosos brinquedos Woody e Buzz Lightyear. O primeiro filme arrecadou US$ 362 milhões e a continuação teve bilheteria de US$ 485 milhões.