Diretores de Hollywood fazem acordo preliminar com estúdios

Diretores de filmes de Hollywood chegaram a um acordo preliminar com os estúdios de cinema e TV nesta quinta-feira, depois de cinco dias de negociações. O anúncio foi feito pelo sindicato da categoria nos Estados Unidos. O acordo pode pressionar os roteiristas a por fim à sua greve, que já dura cerca de dois meses e meio, e a voltar à mesa de negociações. A greve foi por exigência de pagamento por trabalho distribuído pela internet ou em DVD. Os diretores têm exigências semelhantes às dos roteiristas, mas aparentemente eles conseguiram chegar logo a um acordo com seus empregadores. Gil Cates, presidente do comitê de negociação do Sindicato de Diretores dos Estados Unidos (DGA, em inglês), disse que o acordo alcançado "é pioneiro e substancial". Ele inclui uma fórmula para direitos pagos por filmes baixados da internet, o que, em essência, dobra o que é pago atualmente, disse o sindicato. A greve dos roteiristas praticamente paralisou a produção de quase todos os novos programas de TV como comédias e dramas nos Estados Unidos, afetando inclusive a cerimônia de premiação do Globo de Ouro.