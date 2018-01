Diretores de Hollywood e estúdios chegam a acordo--Daily Variety O sindicato dos diretores de Hollywood chegou a um acordo com os principais estúdios de cinema e televisão nesta quinta-feira, publicou o Daily Variety, um passo que pode acelerar o fim da greve de 10 semanas dos roteiristas. O pacto preliminar entre a Directors Guild of America e a Alliance of Motion Picture and Television Producers foi divulgado cinco dias após o início de negociações formais entre os dois lados. Reperesentantes dos dois lados não foram encontrados para comentar. (Reportagem de Steve Gorman)