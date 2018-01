Diretora croata trata com delicadeza de temas difíceis A mão feminina se faz presente na direção de Em Segredo, um filme sobre as feridas da guerra. Vittorio De Sica, muitos anos atrás, já tinha feito a mesma coisa em Duas Mulheres, mãe e filha, elos frágeis, vítimas de uma guerra dos homens. Aqui o princípio é o mesmo, e a delicadeza maior. Trata-se, para a diretora Jasmila Zbanic, de esmiuçar as conseqüência de uma guerra fratricida, que, como se sabe, não se esgota com a contagem do número de mortos. A guerra continua, mesmo depois de oficialmente encerrada. No caso, a mãe, Esma, tenta criar sozinha a filha adolescente, Sara. Há um mistério envolvendo o desaparecimento do pai. Sara insiste em que ele é um herói de guerra, morreu em combate lutando pela Bósnia. A mãe sobrevive como garçonete num bar noturno. Enfim, as duas brigam porque a mãe não tem tempo para se dedicar mais à vida familiar e a menina deseja independência. O que seria a situação mais banal do mundo, não fossem esses conflitos potencializados no pós-guerra. O entorno desse drama familiar é uma sociedade em processo de reconstrução, tentando cicatrizar suas feridas, exorcizar seus fantasmas e traumas do passado. Como se vê, o drama coletivo de uma nação despedaçada se espelha no drama individual de Esma e Sara, mãe e filha, estranhamente solidárias no pesadelo que atinge a ambas. Essa sociedade traumatizada é tão consciente dos seus problemas que forma grupos de ajuda para pessoas atingidas pelos desastres da guerra. Esma freqüenta um deles. Mas enfim, é com a própria filha que ela terá de resolver os problemas. E para isso terá de enfrentar a verdade. Nesse sentido, Em Segredo é algo mais do que um drama familiar ambientado num período de pós-guerra. Simboliza a digestão da violência que toda a sociedade precisa fazer depois que cessam as hostilidades. Em Segredo - Drama. 14 anos. HSBC Belas Artes 1 - 15 h, 17h10, 19h20, 21h30 (sáb. também 23h30). Reserva Cultural 2 - 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 (sáb. tb. 23h30). Cotação: Bom