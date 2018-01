Diretor Spike Lee será homenageado em festival de Silverdocs Spike Lee, diretor do longa indicado ao Oscar "Faça a coisa certa", será homenageado no Festival de Cinema Silverdocs por seu trabalho como documentarista, incluindo "When the Levees Broke", sobre o furacão Katrina, disseram organizadores na quarta-feira. Lee exibirá trechos de seus documentários e discutirá sua carreira no dia 19 de junho no Charles Guggenheim Symposium, que reconhece documentaristas e é o principal integrante do Festival, que acontece entre os dias 16 e 23 do mesmo mês. O festival, no subúrbio de Silver Spring, em Washington, é organizado pelo Instituto de Cinema Norte-americano e pela Discovery Communications, e se tornou uma importante vitrine para documentários. O anúncio do Silverdocs disse que Lee foi selecionado por sua maneira de contar histórias "que desafiam a consciência norte-americana de injustiça social". "Seu profundo comprometimento com a transmissão de histórias de experiências afro-americanas resultou em inúmeros filmes de não-ficção", disse o anúncio. Entre eles está o vencedor do prêmio Peabody "When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts", o indicado ao Oscar "4 Little Girls", sobre os ataques à igreja de Birmingham no Alabama em 1963, e "We Wuz Robbed", sobre a recontagem dos votos na Flórida nas eleições presidenciais de 2000 . (Reportagem de Randall Mikkelsen)