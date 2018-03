Diretor Ridley Scott leva jogo 'Banco Imobiliário' à tela grande Diretor Ridley Scott joga "Banco Imobiliário" NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Um filme baseado no jogo "Banco Imobiliário" está saltando várias casas no tabuleiro para chegar perto da reta final. Ridley Scott foi contratado oficialmente para dirigir o projeto, uma projeto entre a fabricante de jogos de tabuleiro Hasbro e o estúdio Universal, com a idéia de conferir ao filme uma aura futurista, algo na linha de seu trabalho ícone "Blade Runner - O Caçador de Andróides". A roteirista Pamela Pettler ("A Noiva Cadáver", "A Casa Monstro") vai criar uma narrativa baseada no célebre jogo imobiliário. "Banco Imobiliário" é o jogo mais recente da Hasbro a ter aprovada sua passagem para a tela grande. Jogos de tabuleiro e propriedades de marca, como a bem-sucedida adaptação feita no ano passado de "Transformers", vêm sendo vistos como mais atraentes num momento em que os estúdios procuram reduzir seus riscos, fazendo filmes que já tenham públicos prontos. A Universal está trabalhando com a Hasbro em vários projetos, como parte de um contrato de desenvolvimento de longo prazo. A Platinum Dunes, de Michael Bay, diretor de "Transformers", está produzindo sua adaptação para o cinema de "Ouija Board", o "jogo do copo", enquanto o clássico "Batalha Naval" também está em desenvolvimento. No próximo verão americano a Paramount vai lançar um longa-metragem baseado no boneco "G.I. Joe", enquanto "Trivial Pursuit: America Plays" está indo ao ar na TV como game show, exibido em vários canais dos EUA.