Diretor Ridley Scott começa a rodar filme sobre Robin Hood

O diretor britânico Ridley Scott iniciou esta semana as filmagens de Nottingham, que contará a história de Robin Hood. O filme terá como protagonistas os atores Russel Crowe e Sienna Miller e contará a vida e as paixões do famoso ladrão que roubava dos ricos para dar aos pobres. Segundo a imprensa britânica, Crowe alugou uma mansão em Londres, onde permanecerá com sua família durante o período de filmagens. "Ele viajou para o Reino Unido para filmar e queria viver em um lugar confortável junto com sua família", disse uma fonte próxima do ator. "A mansão ficou disponível quando um casal famoso desistiu de alugá-la", acrescentou a fonte. A atriz Sienna Miller dará vida à bela nobre Marian que se apaixona pelo "príncipe dos ladrões".