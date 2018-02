Diretor Michael Mann vai presidir júri do Festival de Veneza

O diretor norte-americano Michael Mann vai comandar o júri do Festival de Cinema de Veneza deste ano, que acontece de 29 de agosto a 8 de setembro, informaram os organizadores do evento nesta sexta-feira.

Mais conhecido por dirigir os filmes O Último dos Moicanos, Colateral, Heat e Inimigos Públicos, o cineasta, roteirista e produtor, de 69 anos, vai presidir o painel que decide os prêmios principais na mostra anual de cinema.

Entre os prêmios está o cobiçado Leão de Ouro de melhor filme, que no ano passado foi para Fausto, dirigido pelo russo Alexander Sokurov.

Um comunicado do festival chamou Mann de "um cineasta total e uma das figuras mais influentes e representativas do cinema norte-americano contemporâneo".

Mann chega em um momento de transição para Veneza, com o diretor recém-chegado do festival, Alberto Barbera, prometendo um evento "mais sóbrio, menos chamativo" em sua 69a edição.

O antigo diretor Marco Mueller, que agora comanda o Festival Internacional de Cinema de Roma, na maior parte das vezes foi bem sucedido em misturar filmes de baixo orçamento de todo o mundo com estrelas do alto escalão de Hollywood no tapete vermelho.

Ambos são ingredientes vitais para a sobrevivência de um festival de cinema em uma área cada vez mais competitiva, e o papel de Veneza foi se tornando mais complicado devido a projetos de construção no local do evento e o fato de ocorrer ao mesmo tempo em que o Festival de Toronto.

Veneza está lançando um pequeno mercado cinematográfico este ano para ajudar a competir com Cannes e Berlim, onde a compra e venda de filmes é ingrediente chave para o sucesso.

(Reportagem de Mike Collett-White)