Diretor Kevin Smith prepara novo filme

Seth Rogen e Elizabeth Banks farão os protagonistas da nova comédia do diretor e roteirista Kevin Smith, chamada Zack and Miri Make a Porno. Rogen (Ligeiramente Grávidos) e Elizabeth (O Virgem de 40 Anos) interpretam amigos de infância que chamam seus colegas para fazer um filme pornô para pagar suas dívidas. Logo, todos começam a fazer sexo com todo mundo, fazendo com que Zack e Miri revejam sua relação até então platônica. O projeto é da Weinstein Co., cujos fundadores, Harvey e Bob Weinstein, ex-Miramax, trabalharam com Smith em filmes como O Balconista e Procurando Amy.