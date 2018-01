Diretor Ken Russell participará de <i>Big Brother</i> britânico O diretor de cinema britânico Ken Russell decidiu se inscrever no programa Celebrity Big Brother, reality show com famosos da rede de televisão Channel 4. Russell, de 79 anos, que dirigiu filmes como Women in Love (1969) e The Devils (1971), disse à imprensa que o que o levou a se candidatar ao programa foi sua experiência na Marinha Mercante. "Quando jovem, estive em um estabelecimento náutico cheio de sadomasoquistas. Sinto saudade daqueles dias", afirmou Russell. O diretor ficará um mês em uma casa com outras dez pessoas, entre elas várias estrelas da música pop em decadência, e com Shilpa Shetty, uma das mais populares atrizes indianas, que teria recebido ? 450 mil para participar. Entre os anteriores participantes do programa estão a feminista Germaine Green e o parlamentar de esquerda britânico Goerge Galloway. Big Brother Brasil A sétima edição do Big Brother Brasil começa na próxima terça. Em relação à edição passada, são dois participantes a mais. Não houve sorteio para a escolha dos doze participantes, divulgados na quarta-feira. O vencedor ganhará R$ 1 milhão. A emissora anunciou que foram aproximadamente 50 mil inscritos. Além do fim do sorteio, o processo de eliminação também foi alterado. A indicação do anjo estará sujeita a veto de um dos participantes do programa. Se o nome escolhido pelo anjo para ganhar imunidade for vetado por outro concorrente, definido por sorteio, não haverá imunizado na semana, acirrando a disputa pelo prêmio. O jogo vai durar 12 semanas.