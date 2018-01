Diretor italiano chefiará júri do Festival de Cannes

O aclamado ator e diretor italiano Nanni Moretti será o chefe do júri do Festival de Cinema de Cannes de 2012, em maio, disseram os organizadores na sexta-feira.

O cineasta de 58 anos teve uma longa associação com a mostra de cinema mais importante do mundo, aparecendo na competição em 1978 com o filme "Ecce Bombo".

Ele voltou em 1994 com "Caro Diário", pelo qual venceu o prêmio de melhor diretor, e em 2001 com "O Quarto do Filho", pelo qual venceu a cobiçada Palma de Outro por melhor filme.

Cinco anos depois veio "Il Caimano", um filme que critica aspectos da vida política italiana na era de Silvio Berlusconi.

"Esta é uma verdadeira alegria, uma honra e uma tremenda responsabilidade presidir o júri do festival de maior prestígio da cinematrografia mundial", disse Moretti, que foi júri em Cannes, em 1997.

"Como espectador, felizmente eu ainda tenho a mesma curiosidade que eu tinha na minha juventude, então é um grande privilégio para mim embarcar nesta viagem pelo cinema contemporâneo internacional", complementou.

O Festival de Cannes 2012 acontece entre os dias 16 e 27 de maio.

(Por Mike Collett-White)