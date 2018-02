Diretor iraniano conta sua epopeia para filmar

Conhecido como assistente de John Huston no épico A Bíblia, o cineasta iraniano Kamran Shirdel, de 75 anos, disse ontem, no Museu de Arte Carnegie de Pittsburgh, em visita aos EUA, que teve grandes dificuldades para fazer seus documentários em seu país quando decidiu voltar para lá, depois de estudar na Itália com Rosselini. Shirdel, que ficou conhecido por documentar a vida de prostitutas em Teerã, passou pelo regime do Xá e pela revolução islâmica.