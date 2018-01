Diretor iraniano Bahman Ghobadi faz oficina na Faap O diretor iraniano Bahman Ghobadi, que vem a São Paulo para participar do júri da 30.ª Mostra de Cinema de São Paulo, realizará na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), nos dias 24, 25 e 26, uma oficina de direção para estudantes de cinema. A carga horária do workshop será de 12 horas, divididas em quatro horas diárias durante os três dias, das 14 horas às 18 horas. Interessados devem enviar currículo para o e-mail oficina@mostra.org. O curso tem 30 vagas - 15 para alunos da Faap e 15 abertas ao público. Os candidatos selecionados pagarão R$ 80 para participar da oficina. Ghobadi dirigiu, entre outros, o filme Tempo de Embebedar Cavalos, vencedor do Caméra d?Or no Festival de Cannes.