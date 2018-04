Diretor Iñarritu deve liderar lista do Globo de Ouro

O mexicanos Alejandro González Iñárritu e seu filme The Revenant, protagonizado por Leonardo DiCaprio, figuram entre os filmes com mais probabilidade de receber várias indicações para a 73.ª edição do Globo de Ouro, que serão anunciadas nesta quinta-feira, 10.

The Revenant é uma história de sobrevivência baseada em fatos reais sobre a figura de Hugh Glass, um conhecido explorador norte-americano que foi atacado por um urso e abandonado por seus companheiros de expedição. O filme aparece em quase todas as listas de especialistas para concorrer à principal categoria, a de melhor filme dramático. O filme é ainda cotado como forte concorrente na categoria de melhor diretor, melhor ator em filme dramático (DiCaprio) e melhor ator coadjuvante, para Tom Hardy. O prêmio é concedido pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood.

Os principais concorrentes de The Revenant devem ser Spotlight – Segredos Revelados, Carol, Brooklyn, Ponte dos Espiões e, talvez, filmes como Steve Jobs. Nomes como Michael Fassbender (Steve Jobs), Johnny Deep (Aliança do Crime), Brie Larson (Room), Cate Blanchett (Carol) e Jennifer Lawrence (Joy) também não devem faltar nas listas de indicados por atuação.

Entre os latinos, o porto-riquenho Benicio del Toro deve concorrer ao prêmio de melhor ator coadjuvante por Sicario – Terra de Ninguém, no que deverá ser sua segunda indicação nessa categoria (anteriormente foi candidato e venceu atuando em Traffic).

No terreno televisivo, é esperada novamente a presença de clássicos como Game of Thrones, Mad Men, House of Cards e Downtown Abbey, embora exista a expectativa de que nomes novos como Empire, Mr. Robt, Narcos e Better Call Saul também estejam na lista.

O anúncio dos indicados será feito numa breve cerimônia, em Los Angeles, que começará às 11h20 (de Brasília) e poderá ser acompanhada na internet, em GoldenGlobes.com. A 73.ª edição do Globo de Ouro, que contará mais uma vez com o humorista britânico Ricky Gervais como mestre de cerimônia, será realizada em 10 de janeiro, em Los Angeles. / TRADUÇÃO DE PRISCILA ARONE