Diretor e ator do filme 'Estômago' ganham prêmio na Espanha

O diretor brasileiro Marcos Jorge ganhou a Espiga de Ouro da 53ª Semana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci), pelo filme Estômago, segundo a decisão do júri, divulgada hoje. A Espiga de Prata foi para o argentino Alberto Lecchi, pelo filme El Frasco. O protagonista de Estômago, o também brasileiro João Miguel, recebeu o prêmio de melhor ator juntamente com o espanhol Unax Ugalde, protagonista de La Buena Nueva. O prêmio de melhor atriz foi para a finlandesa Maria Heiskanen, por seu papel em Maria Larssons Eviga Ögonblick, do diretor Jan Troell.