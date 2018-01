Diretor do Cine PE é o novo secretário nacional do audiovisual

Alfredo Bertini, diretor do festival Cine PE, é o novo secretário nacional do audiovisual do Ministério da Cultura. O nome foi definido nesta terça-feira pelo novo ministro da pasta, Marcelo Calero.

O último ocupante do cargo foi o cineasta baiano Pola Ribeiro, que havia assumido em fevereiro de 2015 e deixou a secretaria na semana passada. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Ministério da Cultura.

Empresário e economista (com doutorado pela Universidade de São Paulo), Bertini foi secretário de Turismo da prefeitura do Recife em 2004 e 2005 (na gestão de João Paulo). Ele ainda fez parte do conselho consultivo do Fórum Nacional dos Festivais Audiovisuais Brasileiros, conhecido como Fórum dos Festivais, que chegou a presidir. Também já se candidatou à presidência do Sport Club do Recife.