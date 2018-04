Diretor diz que última parte de 'Harry Potter' será a melhor

"Harry Potter e o Enigma do Príncipe", em que romance, magia e comédia se somam entre uma ebulição de hormônios adolescentes na Escola Hogwarts de Magia e Bruxaria, vem recebendo críticas extasiadas, e os ingressos para seu primeiro dia em cartaz já estão esgotados em centenas de cinemas.

Baseada na série de sete livros da autora britânica J.K. Rowling, que já venderam mais de 400 milhões de cópias no mundo, a franquia já rendeu 4,5 bilhões de dólares para o estúdio Warner Bros.

O último livro da série está sendo desdobrado em dois filmes, cujas filmagens começaram há cinco meses e devem terminar em cerca de um ano. A primeira parte de "Harry Potter e as Relíquias da Morte" deve chegar aos cinemas no final de 2010, e a segunda parte, em 2011.

"As pessoas estão elogiando muito 'Enigma do Príncipe', mas vocês ainda não viram nada", disse Yates, que dirigiu os "Harry Potter" 5 e 6 e está dirigindo os últimos dois, em entrevista recente.

"Na primeira parte, há refugiados sendo perseguidos por pessoas que querem matá-las. É uma coisa muito intensa. E então o filme final é como uma grande ópera, um grande épico", disse.

"É todo feito de lutas, dragões e batalhas", afirmou Yates. "É uma montanha russa, mas com final inesperadamente animador."

O site Rottentomatoes.com, que reúne críticas de filmes, disse que 96 por cento dos críticos gostaram de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". A revista Variety disse que o filme provavelmente terá uma das duas ou três maiores bilheterias do ano.

Os três membros principais do elenco, que continuaram com seus papéis ao longo de toda a série -- Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley) - disseram estar empolgados com os filmes finais.

Radcliffe disse que ainda não quer pensar no fim de "Harry Potter", dizendo que é "como meu sonho chegar ao fim".

J.K. Rowling disse que ficou arrasada depois de completar o livro final da série, publicado em 2007.

Ela passou 17 anos trabalhando sobre os livros, que fizeram dela uma das escritoras mais ricas do mundo.

Chris Columbus dirigiu os dois primeiros filmes "Harry Potter", Alfonso Cuarón, o terceiro e Mike Newell o quarto, antes de Yates assumir as rédeas dos quatro filmes finais.

"Acordo pela manhã pensando em Potter, vou dormir pensando em Potter", contou Yates. "Quando terminar, já terei passado sete anos fazendo Harry Potter."