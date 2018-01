Diretor de ‘Warcraft’ buscou inspiração em ‘Senhor dos Anéis’

Quando o diretor Duncan Jones assumiu a tarefa de traduzir o popular videogame Warcraft num filme, ele teve como inspiração a adaptação feita pelo cineasta Peter Jackson da saga de fantasia de J.R.R. Tolkien O Senhor dos Anéis.

"Nem todo mundo que foi ver aqueles filmes havia lido Tolkien, mas (Jackson) fez um filme com personagens interessantes e uma trama envolvente, e milhões quiseram ver mais”, disse Jones à Reuters.

"Espero que a gente tenha feito o mesmo com Warcraft”.

O filme Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos, que estreia nos cinemas norte-americanos na sexta-feira, traz uma história sobre a origem do mundo de fantasia explorado nos jogos World of Warcraft, franquia da Activision Blizzard, que tinha 10 milhões de assinantes em novembro de 2015.

Jones afirmou que, ao mesmo tempo que ele queria fazer um filme que os fãs do jogo gostassem, ele também queria mostrar o mundo do Warcraft para recém-chegados e “fazer com que eles chegassem e se sentissem acolhidos pelo ambiente de fantasia no qual o filme se passa”.

O filme Warcraft narra a batalha com os monstros Orcs, quando eles tentam colonizar a região de humanos de Azeroth, com mágica tendo um papel chave no combate.

O filme conta com os míticos Orcs, duendes, magos, semelhante ao Senhor dos Anéis.

A Universal Pictures, da Comcast, e a Legendary Pictures, uma subsidiária da chinesa Wanda Cinema Line, financiaram o filme de orçamento de 160 milhões de dólares, com a Universal o distribuindo mundialmente, exceto para a China.

O filme já rendeu 70 milhões de dólares internacionalmente.

No coração da história está Anduin Lothar (Travis Fimmel) e a prisioneira Garona (Paula Patton), que se juntam para lutar contra os Orcs, liderados pelo feroz e ambicioso Gul’dan (Daniel Wu).

"Se você é um jogador com experiência como é o Rob (Kazinsky, uma das estrelas), ou se você é alguém que nunca disputou o jogo como eu, você se conecta de forma direta com uma história forte e atrativa, uma história movida pelos seus personagens”, declarou o ator Bem Schnetzer, que interpreta o mago jovem e talentoso Khadgar.

Jones afirmou que a personagem de Paula Patton é uma estranha naquele ambiente e traz um ponto de vista para o público, já que ela é pega entre duas culturas. A atriz disse que gostava de o fato de a personagem ser “uma guerreira e bem forte”, mas também vulnerável em certas ocasiões.