Diretor de 'Superman - O Retorno' confirma novo filme do herói

O diretor Bryan Singer, que produziu Superman - O Retorno, o primeiro filme sobre uma nova saga baseada no popular personagem da história em quadrinhos, disse nesta quarta-feira, 12, que está ocupado com as tarefas de pré-produção de uma segunda parte da aventura. O cineasta confirmou que recomeçou a escrever o novo filme junto aos roteiristas depois da greve que afetou Hollywood durante mais de três meses. "Estamos na fase de desenvolvimento da segunda parte e tenho a intenção de dirigi-la", acrescentou. A imprensa americana indicou que a continuação da saga tinha ficado ameaçada depois que o quarto filme do herói não foi tão bem nas bilheterias como o esperado. "Arrecadamos mais de US$ 400 milhões (R$ 676 milhões)", disse Singer à edição digital da revista especializada Empire. "Hoje em dia não sei o que é faturar abaixo das expectativas; entendo, suponho, que alguns esperassem um filme parecido com X-Men, mas o Superman é um personagem muito mais complexo", afirmou. Singer disse que tem consciência da reação negativa que gerou em parte da audiência Superman - O Retorno, que teria se centrado mais na história em vez de dar prioridade à ação, algo que pensa em mudar no próximo longa. "A primeira foi uma fita romântica e nostálgica", disse. "Agora que os personagens estão estabelecidos, existe a oportunidade de aumentar o nível das ameaças", acrescentou. Ignorando as críticas que recebeu na época, Singer prometeu que no novo filme de Superman haverá "muitos assassinatos", "desde a primeira cena". "O terror será implacável; todas essas adolescentes que vão ao cinema para ver James Marsden e Brandon Routh (protagonistas do primeiro filme)... Eu vou acordá-las", disse, brincando.