Diretor de 'Skyfall' e 'Beleza Americana', Sam Mendes celebra seus 50 anos

Diretor de filmes como Beleza Americana, Estrada para Perdição e 007 - Operação Skyfall, Samuel Alexander ‘Sam’ Mendes completa 50 anos neste sábado, dia 1º de agosto. Nascido em Reading, na Grã-Bretanha, ele é também diretor de musicais de teatro como Cabaret, Oliver!, Company, Gypsy: A Musical Fable e Charlie and the Chocolate Factory the Musical.

Beleza Americana, filme estrelado por Kevin Spacey e Annette Bening, lançado em 1999, foi um grande sucesso de crítica e bilheteria, e levou Mendes a vencer o Oscar e o Globo de Ouro de melhor diretor.

Quando estudava na Universidade de Cambridge, onde se formou em inglês, Sam Mendes era um membro da Marlowe Society, na qual dirigiu várias peças de teatro, incluindo uma produção muito elogiada de Cyrano de Bergerac.

Mendes começou a chamar atenção com sua produção de Vishnyovy Sad, de Chekhov, que era estrelada por Judi Dench. Depois, ele se juntou à Royal Shakespeare Company, na qual produziu peças como Troilus and Cressida, Richard III e The Tempest.

Foi outro britânico, o ator Daniel Craig, que convidou Mendes para dirigir o 23.º filme da franquia de James Bond: 007 - Operação Skyfall. O filme, estrelado por Craig, Javier Bardem e Judi Dench, estreou em 2012. Grande sucesso de crítica e bilheteria, Skyfall foi indicado para cinco Oscars e levou dois. Mendes, com os produtores e roteiristas, venceu o Bafta, o Oscar do cinema britânico, de melhor filme

A parceria de Daniel Craig com Sam Mendes continua no filme 007 Contra Spectre, previsto para estrear no dia 5 de novembro de 2015. No elenco estão também Christoph Waltz, Léa Seydoux, Monica Bellucci, Ralph Fiennes, e Ben Whishaw.