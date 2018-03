Diretor de 'Serpentes a Bordo' é encontrado morto na África do Sul

Ellis, de 60 anos, foi visto vivo pela última vez num restaurante no sábado. Seu corpo foi encontrado morto no banheiro pelo gerente do hotel no fim de semana. Não havia sinais de violência ou assalto, informou a polícia em comunicado nesta terça-feira.

"Não se sabe qual foi a causa da morte", informou a polícia sul-africana.

Ellis estava na África do Sul para a gravação de um filme.

O filme "Serpentes a Bordo", de 2006, sobre répteis que atacam passageiros durante um voo provocando mortes violentas, gerou várias paródias, um grande frenesi na Internet e foi um dos filmes mais comentados daquela temporada de verão no Hemisfério Norte.

O protagonista do filme, o ator Samuel L. Jackson, chegou a ameaçar desistir do projeto quando o estúdio quis mudar o nome do filme. Ele alegou que decidiu participar do longa por causa do título.

"Tão talentoso, tão gentil, um grande amigo. Sentiremos a falta dele. Foi cedo demais!", escreveu Jackson em sua conta no Twitter nesta terça-feira.

(Reportagem de Jon Herskovitz)