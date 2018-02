Diretor de 'Searching for Sugar Man' é encontrado morto aos 36 anos

Foi encontrado morto o diretor sueco Malik Bendjelloul, do filme Searching for Sugar Man, que venceu o Oscar de melhor documentário em 2013. Malik tinha 36 anos.

A porta-voz da polícia de Estocolmo afirmou que o corpo do cineasta foi encontrado na cidade nesta terça-feira, mas não especificou a causa da morte. Aparentemente, não há suspeita de atividade criminosa.

Bendjelloul cresceu na Suécia e atuou na série sueca Ebba and Didrik quando criança, nos anos 1990. Ele estudou jornalismo e produção de mídia na Linnaeus University of Kalmar, e depois trabalhou como repórter para o canal sueco SVT. Ele pediu demissão desse emprego para viajar o mundo e realizar Searching for Sugarman,que detalha a vida e a carreira do cantor americano Sixto Rodriguez.