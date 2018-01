Diretor de 'Rei Arthur' diz que David Beckham é 'ótimo na tela'

David Beckham recebeu algumas críticas duras na mídia britânica por sua participação no filme "Rei Arthur - A Lenda da Espada", mas o diretor Guy Ritchie deu os parabéns ao ex-jogador de futebol por sua atuação.

"Eu adoro ele e acho que ele é ótimo na tela. Acho que ele é muito talentoso", disse Ritchie à Reuters na pré-estreia europeia do filme, quando perguntado se Beckham tinha o potencial para ser tão bom atuando como no futebol.

A versão de Ritchie da lenda medieval segue a história do rei Arthur, interpretado por Charlie Hunnam, que foi roubado de seu direito de nascimento e tem uma criação difícil. Entretanto, quando Arthur tira a espada Excalibur de uma pedra, ele é forçado a aceitar seu verdadeiro legado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Beckham, ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid, interpreta o soldado Trigger na cena em que Arthur retira a espada da pedra.

Beckham "mostra justamente suficiente variação dramática para ter interpretado a pedra em que a espada ficou presa", disse o jornal The Telegraph em sua crítica, acrescentando que ele tinha "sabotado" a cena.

Beckham, que também fez uma ponta no filme anterior de Ritchie, "O Agente da U.N.C.L.E.", disse que é "legal estar envolvido" no filme.

"Eu acho que as pessoas vão amar. Obviamente com filmes do Guy você sabe o que esperar, mas tem algumas surpresas, um pouco de comédia ao longo do caminho", disse Beckham, que compareceu à pré-estreia do filme ao lado de seu filho Brooklyn.