Diretor de 'O Mensageiro' fará filme sobre Kurt Cobain

Por Jay A. Fernandez

LOS ANGELES, 18 de fevereiro (Hollywood Reporter) - O diretor novato do drama indicado ao Oscar "O Mensageiro" está em negociações para retrabalhar o roteiro do projeto da Universal Pictures sobre Kurt Cobain, que ainda não tem título definido.

Oren Moverman também deve dirigir o filme sobre o falecido vocalista da banda grunge Nirvana. O roteirista David Benioff ("Entre Irmãos") assumiu o projeto primeiramente em 2007.

Os materiais sobre a vida, a música e o suicídio de Cobain, em 1994, virão pelo menos em parte da biografia escrita por Charles R. Cross em 2001, "Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain". A Universal comprou originalmente o direito de filmar as vidas de Cobain e sua viúva, Courtney Love, que já tinha adquirido a opção sobre os direitos de filmar o livro de Cross.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2005 o roteirista e diretor Gus Van Sant dirigiu o drama fictício de rock and roll "Últimos Dias", inspirado na trajetória final de Cobain, que era dependente de drogas. Benioff fez pesquisas em primeira mão com os velhos amigos de Cobain em Aberdeen e Seattle para fundamentar as versões inacabadas de seu roteiro para a Universal.

Oren Moverman e Alessandro Camon, que co-escreveu "O Mensageiro" com ele, foram indicados ao Oscar pelo roteiro original do filme. Woody Harrelson foi indicado pelo papel coadjuvante de soldado que transmite a notícia da morte de seus companheiros aos familiares destes.

Moverman também é co-autor dos roteiros de "Vida de Casado", "Jesus' Son" e "Não Estou Lá".