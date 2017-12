Diretor de 'O Menino e o Mundo' diz que expectativa é 'ganhar' o Oscar de melhor animação

BRASÍLIA - “Ganhar”, foi assim que Alê Abreu, diretor do filme O Menino e o Mundo, respondeu à pergunta sobre qual era a expectativa para o Oscar. O longa brasileiro é um dos cinco indicados à categoria de animação do prêmio, que acontece no próximo dia 28.

Após a resposta, Abreu caiu na gargalhada e disse que tinha os “pés no chão” e que sabia que estava concorrendo com pesos pesados da indústria cinematográfica.

“Mas a gente tem uma fé inabalável, uma crença de que tudo é possível. A crença deste menino está com a gente, vai estar com a gente no dia, eu vou estar no Oscar acreditando que a careca dourada vai ser nossa”, afirmou.

Descontraído, o cineasta paulista fez essas declarações após participar de uma sessão de exibição do filme ao lado da presidente Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, na noite de terça-feira, 2.

Segundo o diretor, a presidente desejou sorte na disputa pela estatueta e disse que eles já eram vencedores somente por terem sido indicados ao Oscar.

O longa vai concorrer com Anomalisa, Divertida Mente, Shaun: O Carneiro e Quando Estou com Marnie. Essa é a primeira vez que o Brasil tem um representante na categoria de melhor animação.