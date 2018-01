Diretor de 'O Exorcista' planeja documentário sobre casos reais de exorcismo

LOS ANGELES - William Friedkin, o diretor do clássico do cinema de terror O Exorcista (1973), prepara um documentário no qual pretende comparar seu filme de ficção com as práticas de exorcismo na vida real, informou nesta sexta-feira o site especializado Deadline.

O documentário titulado The Devil and Father Amorth refletirá a experiência do cineasta ao acompanhar as sessões de exorcismo praticadas por Gabriele Amorth, um padre italiano famoso por seu conhecimento nesta matéria.

"Nunca deixei de estar fascinado pela natureza do bem e do mal, e pela possibilidade da possessão demoníaca", declarou Friedkin.

Por sua parte, o produtor Mickey Liddell se mostrou "emocionado" por trabalhar com o diretor e afirmou que este documentário lhe fez se perguntar se a possessão demoníaca "realmente existe".

Protagonizado por Max von Sydow, Ellen Burstyn e Linda Blair, O Exorcista ganhou dois Oscar e é considerado uma obra-prima do cinema de terror.

A filmografia de Friedkin inclui ainda outros filmes como Operação França (1971) e Parceiros da Noite (1980).