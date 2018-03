Diretor de 'O Besouro Verde' quer adaptar Ubik para o cinema

O diretor francês Michel Gondry (O Besouro Verde e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças) revelou que está trabalhando em uma adaptação para as telonas do livro Ubik, do escritor californiano Philip K. Dick, informou o site francês AlloCiné.

O diretor deu a declaração durante o lançamento da exposição L’Usine de Films, organizada por ele no Centre Pompidou, em Paris. Gondry não deu mais detalhes sobre o projeto.

A obra de Dick é ambientada em uma cidade futurista em que os mortos podem aguardar a próxima reencarnação com uma espécie de meia-vida: eles ainda preservam a capacidade de se comunicar com amigos e familiares.

Nessa sociedade, Glen Runciter preside uma organização com pessoas dotadas de talentos psíquicos extraordinários. Elas são contratadas para monitorar outros sujeitos de psique especial que espionam e sabotam empresas. A situação se complica quando Runciter é morto num atentado. A única saída é dada por uma substância em forma de spray: ubik.

Philip K. Dick é um dos principais expoentes da ficção científica do século XX e já teve inúmeros obras adptadas para o cinemas, entre elas os sucessos Minority Report e Blade Runner.