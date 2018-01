Diretor de 'O Albergue' deixa terror de lado em novo filme Eli Roth, diretor dos filmes de terror "O Albergue", quer atrair o público familiar com seu próximo projeto. Roth disse a jornalistas na quarta-feira que faltam duas semanas para ele concluir o roteiro de um filme de ação e ficção científica inspirado nos sucessos de bilheteria "Cloverfield -- O Monstro" e "Transformers". "Será meu primeiro filme de destruição em massa feito com orçamento grande e classificação PG-13", disse ele no backstage dos NME Awards, em Los Angeles. "Optei pelo caos e o pandemônio totais." Os filmes classificados como PG-13 nos Estados Unidos incluem um aviso aos pais de que parte de seu conteúdo pode ser inapropriado para menores de 13. Mas são mais fáceis de vender que os que ganham a classificação R, proibidos para menores de 17 anos a não ser que estejam acompanhados por um adulto. O diretor negou-se a dar detalhes da trama antes do "grande anúncio" que fará em maio. "Acho que já levei a violência nos filmes R até o máximo que posso. Já sangrei tudo o que dá. Quero mudar", disse o diretor de 36 anos, protegido de Quentin Tarantino. "Todo o mundo que conheço anda perguntando 'quando você vai fazer um filme que meus filhos possam ver?'. Então agora, finalmente, vou fazer um filme que possa ser visto pela garotada de 13 anos." Roth esteve nos cinemas no ano passado com "O Albergue 2", o mais recente de uma série de filmes do chamado gênero "torture porn". Enquanto os filmes "Albergue" e o trabalho de estréia do diretor, "Cabin Fever", de 2002, foram produzidos pelo estúdio independente Lionsgate, Roth disse que vai oferecer seu novo projeto aos grandes estúdios. O diretor disse que não está dando as costas aos filmes violentos e que pensa em satisfazer a seus fãs sedentos de sangue, rodando algumas cenas de violência gratuita para incluir em uma versão do filme em DVD, livre da classificação etária.