Diretor de 'Mad Max' George Miller presidirá Festival de Cannes

O cineasta australiano George Miller, que dirigiu a saga Mad Max, presidirá o júri do 69º Festival de Cannes, tornando-se o primeiro australiano à frente de uma das mais prestigiosas competições internacionais do mundo do cinema - anunciaram os organizadores nesta terça-feira, 2.

"É um imenso prazer estar no centro deste Festival carregado de história", declarou Miller, de 70 anos, de acordo com a nota divulgada pelos organizadores do evento. Ser presidente do júri "é uma grande honra e não perderia por nada deste mundo", completou.

George Miller substitui os americanos Joel e Ethan Coen na presidência do festival, que ocorre de 11 a 22 de maio. Diretor, roteirista e produtor, Miller foi o criador da saga cult Mad Max, que lançou a carreira internacional de seu compatriota, o ator Mel Gibson. Os três primeiros episódios da franquia foram exibidos em 1979, 1981 e 1985.

Apresentado em 2015, o quarto episódio, Mad Max: Estrada da Fúria, recebeu dez indicações para o Oscar, incluindo o de melhor filme e melhor diretor. A cerimônia de entrega da estatueta acontece em 28 de fevereiro. O filme foi exibido no ano passado em Cannes, fora de competição.

Miller também filmou As Bruxas de Eastwick (1987) e Happy Feet - O Pinguim, vencedor do Oscar de melhor filme de animação em 2007.