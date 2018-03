Diretor de 'Homem-Aranha' fará comédia de heróis para Disney LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O diretor Sam Raimi, responsável pela sequência de filmes "Homem-Aranha", da Sony, vai trabalhar com a Disney pela primeira vez. O estúdio filmará "The Transplants", filme de ação-aventura descrito como uma história de super-heróis com uma tendência humorística. O projeto foi escrito por Adam Jay Epstein e Andrew Jacobson, conhecidos pelo filme. "Não é mais um besteirol americano". Raimi é mais conhecido por seus filmes de terror e pelas três edições de "Homem-Aranha", além disso Raimi é famoso por sua sensibilidade humorística, que atrai o público "nerd". A Disney, por outro lado é conhecida por filmes que tem enorme audiência. Ainda assim, alguns projetos e nomes da Disney como "Surrogates", ficção científica que terá Bruce Willis, e "Alice no País das Maravilhas", dirigido por Tim Burton, poderão atrair fãs de literatura e famílias.