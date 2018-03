Diretor de "Estamira" participa de bate-papo Nesta sexta-feira, às 20 horas, será exibida uma versão de 50 minutos do filme "Estamira", seguida de um bate-papo com o diretor Marcos Prado na Casa do Saber. Estamira, de 63 anos, sofre de distúrbios mentais e trabalha há 20 anos no Aterro Sanitário de Jardim Gramacho, no Rio. Estamira. Casa do Saber (R. Dr. Mário Ferraz, 414, tel. 3707-8900 - R$ 10)