Diretor de 'Elizabeth' vai filmar fantasia 'Larklight' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Shekhar Kapur, diretor dos filmes "Elizabeth" estrelados por Cate Blanchett, assinou contrato para dirigir a fantasia histórica "Larklight". O projeto da Warner Bros., baseado no livro de 2006 de Philip Reeve, se passa em um universo alternativo da era vitoriana quando a humanidade explorava o sistema solar desde o tempo de Isaac Newton. A história envolve um irmão e uma irmã que se unem a um grupo de piratas espaciais renegados para salvar o mundo da destruição pelas mãos de um lunático. "É um projeto de 200 milhões de dólares, provavelmente o filme mais caro que eu já fiz e vou fazer", disse Kapur a uma agência de notícias asiática. Kapur está adaptando o romance de Reeve com o escritor Steven Knight ("Senhores do Crime"). Na semana passada, Kapur assinou contrato para substituir Anthony Minghella, morto recentemente, e terminar seu segmento no filme de curtas "New York, I Love You". (Por Borys Kit e Nyay Bushan)