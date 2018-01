Diretor de Crash pensa em fazer filme anti-Bush O diretor canadense Paul Haggis, vencedor do Oscar de melhor filme por Crash - No Limite, pretende produzir e dirigir um filme intitulado Contra Todos os Inimigos. Trata-se de um projeto baseado no best-seller do ex-chefe da Inteligência norte-americana, Richard Clarke, que critica o governo do presidente George W. Bush por sua iniciativa de declarar guerra ao Iraque. O livro de Richard Clarke foi publicado em 2004 pela Free Press e imediatamente liderou a lista dos livros mais vendidos. Com Crash - No Limite, Paul Haggis surpreendeu o público e os críticos, que davam como certa a vitória de O Segredo de Brokeback Mountain de Ang Lee - o favorito com oito indicações -, e levou a estatueta de melhor filme. Crash concorreu em seis categorias na 78.ª edição do Oscar - filme, direção, roteiro original, ator coadjuvante, canção e montagem - e saiu da cerimônia com, além do troféu de melhor filme, os prêmios de melhor roteiro original para Paul Haggins e melhor montagem para Hughes Winborne.