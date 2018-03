Diretor de 'Crash - no Limite' irá filmar ficção medieval

O cineasta canadense Paul Haggis, que dirigiu Crash - No Limite, o vencedor do Oscar em 2006, está trabalhando em seu terceiro filme como diretor, baseado na série de ficção medieval The Ranger's Apprentice, de John Flanagan. "Serei diretor e produtor junto de Michael Nozik", disse Haggis nesta segunda-feira, 14, durante o Ischia Global Film & Musical Fest, no qual é, pelo segundo ano consecutivo, presidente do comitê organizador. Haggis tem uma carreira sólida também como roteirista, tendo assinado filmes como o remake norte-americano de O Último Beijo, do cineasta italiano Gabriele Muccino, e o último filme do agente secreto 007, Quantum of Solace.