Diretor de Cinema Paradiso finaliza 90.º filme O diretor italiano Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso) acaba de concluir as filmagens de La Sconosciuta (A desconhecida), seu primeiro longa-metragem após cerca de cinco anos de inatividade desde a estréia de Malena, em 2000. O cineasta já se prepara para filmar uma nova superprodução sobre Leningrado (hoje São Petersburgo) que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi invadida pelos alemães e submetida a bombardeios, tornando-se palco de mais de um milhão de mortes, tanto de alemães quanto de soviéticos. A produção La Sconosciuta estará pronta para o Festival de Cinema de Veneza de setembro próximo ou, inclusive, poderia integrar o programa do Festival de Roma. O filme, que custou cerca de oito milhões de euros, conta a história de uma emigrante do leste europeu que tenta construir uma nova vida como garçonete em um bar de Trieste (cidade do nordeste da Itália), porém começa a manifestar um interesse insano e crescente por um casal de joalheiros que tem uma filha de quatro anos.