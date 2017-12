Diretor de ‘Bruxa de Blair’ tinha medo de filme de terror

Adam Wingard não cresceu vendo filmes de terror. “Eu tinha medo”, contou ao Estado durante o Festival de Toronto. Só foi ver os primeiros exemplares no ensino médio – e, mesmo assim, ficou tão assustado com O Chamado (2002) que mudou de cadeira numa sessão para ficar ao lado do irmão e da namorada dele. Foi esse longa que despertou em Wingard a vontade de mergulhar no gênero como cineasta.

Depois de produções como Você É o Próximo (2012), ele encara a sequência de A Bruxa de Blair, de Eduardo Sánchez e Daniel Myrick, que fez barulho em 1999 e inaugurou a febre do “found footage”, com imagens documentais feitas pelos personagens. Bruxa de Blair volta à floresta de Black Hills quando James (James Allen McCune) e sua turma resolvem investigar o que aconteceu lá dez anos antes. Wingard, que fez a pré-estreia do filme no Festival de Toronto, conversou com o Estado.

Quando A Bruxa de Blair saiu, o found footage ainda era novidade. Depois disso, muitos filmes usaram o recurso. Qual o desafio de utilizá-lo de forma que não pareça velho?

O found footage precisa acompanhar a tecnologia do seu tempo. Meu objetivo, então, era dizer: “Ok, quem vai para a floresta faz que tipo de imagens, com qual equipamento?”. Provavelmente, não seriam usados mapas, mas GPS. É legal ver como a tecnologia moderna sobrevive na floresta. Também tentamos explorar coisas novas no found footage, por exemplo, cenas filmadas por um drone, que dão certo respiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Claro que você quer que o público não pense no found footage, mas, se alguém resolver estudar o filme tomada a tomada, todas vão ser found footage?

Nunca abandonamos as regras. Obviamente, usamos câmeras diferentes das que os personagens utilizam, porque aquelas câmeras Bluetooth acopladas ao ouvido geram imagens muito pequenas, com uma qualidade pior do que a das tomadas mais tremidas do filme original. Ainda assim, foi difícil decidir que era preciso um visual melhor porque não queria que fosse bom demais. Meu desejo era que o filme tivesse esse apelo rústico, sujo.

E depois de A Bruxa de Blair 2, que abandonou o estilo, você nunca imaginou rodar sem que fosse found footage?

Exato. Como fã do primeiro filme, minha maior decepção foi o fato de não ser found footage. Mas era o começo dessa tecnologia, fazia sentido o estúdio ficar com medo e deixar o formato. Esta é a linguagem de Bruxa de Blair. Se você vai fazer um desses filmes, tem de ser found footage. Na verdade, não é apenas uma linguagem, mas a maneira como reconhecemos esse universo.

Há hoje pressão para que os reboots de franquias adormecidas sejam parecidos com os filmes originais?

Sim, o principal era pegar o que gostávamos no primeiro filme e dar um tratamento à la O Despertar da Força, em que, para limpar o paladar de Star Wars, tiveram de fazer uma refilmagem da produção original de 1977.

CRÍTICA:

Em discussão, a noção do limite, técnico ou humano

Luiz Carlos Merten

Pode-se gostar ou não do longa – bem breve, cerca de 80 minutos – de Adam Wingard, e o mais certo é que não, mas um mérito não se pode negar ao novo Bruxa de Blair. Na entrevista, o diretor conta que, ao voltar ao ‘found footage’ como recurso dramático, a primeira coisa que fez foi uma espécie de atualização técnica. Bruxa de Blair 2016 marca um avanço e tanto em relação ao original de Rodolfo Sanchez e Gerald Myrink, de 1999. GPS, drone, celulares de última geração. Ao se embrenhar na floresta de Black Hills com amigos, em busca da irmã que desapareceu há tanto tempo, James (James Allen McCune) arma-se com tudo o que o desenvolvimento tecnológico produziu no terceiro milênio, mas você apostar que, para o bom andamento da trama, o colapso será geral.

Se há uma pergunta interessante no filme não há de ser a óbvia – que raios é essa bruxa de Blair? O que quer? Mas bem outra – por que a alta tecnologia falha quando mais precisamos dela? O GPS perde o Norte, o drone deixa de funcionar, as baterias dos celulares esgotam-se. O colapso da técnica tem seu contraponto no eterno ciclo do tempo – os relógios enlouquecem, param de funcionar. E, enquanto isso ocorre, os personagens dão voltas para retornar ao mesmo ponto. A circularidade do tempo, e do drama. Bruxa de Blair, revisto e atualizado, não nega. De cara um letreiro informa que o filme foi feito com ‘found footage’ da expedição de Adam em 2014.

Mais um (falso) documentário de terror. Vagas insinuações – uma informação aqui, outra ali – dão conta dos sinistros acontecimentos que, desde a época dos colonizadores, esculpiram a lenda da bruxa de Blair. O elemento sobrenatural está (oni)presente. No início, tudo é muito real – o corte no pé de uma integrante do grupo, e ele vai infeccionar. Os sons da floresta. Algo está ocorrendo, mas o quê? O partido é o mesmo do original. A direção reduz o campo visual, fecha o quadro nos atores, escurece as cenas – tudo para que o espectador não tenha uma noção muito clara das coisas e se deixe levar pelo clima irracional. Mais que o medo, o cansaço rende o público.

Por volta de 2000, pouco tempo antes, pouco depois, houve um surto de disaster movies em Hollywood, com certeza para capitalizar as apreensões da humanidade face ao novo milênio. Pegue um filme como O Inferno de Dante, de Roger Donaldson, ou Volcano – A Fúria, de Mick Jackson. Não há lava que derreta a borracha dos pneus da marca tal. É curioso que a tecnologia, que atrai os jovens com suas novidades e tenta prendê-los cada vez mais nas redes sociais, em seus celulares e iPods, faz um filme em que essa mesma tecnologia não é confiável. Não entre na floresta se baseando no seu GPS. Ou então Bruxa de Blair está só querendo dizer que a tecnologia não é o limite. Algo há – e maior. O enigma, básico e milenar. Deus e o Diabo. E como reagimos face ao maior mistério, a morte.