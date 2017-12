Diretor de 'Avatar' diz que objetivo do filme é 'conscientizar'

Cena de 'Avatar', que estreia nos cinemas em 18 de dezembro. Foto: Reuters/20th Century Fox

BERLIM - O diretor americano James Cameron diz que o objetivo último do filme Avatar, que estreia no dia 18 em cinemas de todo o mundo, é conscientizar as pessoas sobre o perigo de destruição de nosso planeta e salvar a Terra.

"Só temos uma Terra. Devemos nos dar conta de uma vez por todas que nosso planeta é um paraíso. Rodei 'Avatar' também para meus cinco filhos", explica Cameron, em entrevista publicada nesta quarta-feira, 9, pelo jornal alemão Bild.

O diretor de Titanic revela ainda que colabora com a proteção do meio ambiente. "Se consumirmos tudo desmesuradamente, acabaremos destruindo aquilo que é importante para nós. Sou uma pessoa 'verde'. Nossa casa funciona com energia solar e dirijo um carro híbrido", detalha.

"O problema é a energia. Se não conseguirmos controlar esse problema, acabaremos não tendo futuro", diz Cameron, acrescentando que seu mais novo filme vai em sintonia com a cúpula sobre a mudança climática das Nações Unidas realizada em Copenhague nesta semana.