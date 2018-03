Diretor de 'Antes de Partir' volta a filmar em maio

O diretor Rob Reiner, de Antes de Partir (2007) e Harry & Sally - Feitos um Para o Outro (1989) deve começar as filmagens do seu novo longa, The Third Act (O Terceiro Ato – em tradução livre), a partir de maio, de acordo com o site Deadline. No elenco, estão os atores Morgan Freeman, vencedor do Oscar de 2005 de ator coadjuvante pelo filme Menina de Ouro (2004), e a atriz Annette Bening, indicada ao Oscar deste ano de melhor atriz pelo filme Minhas Mães e Meu Pai (2010).

O projeto será financiado pela produtora Voltage Pictures, que também venderá os direitos internacionais do filme. O roteiro, assinado por Guy Thomas, conta a história de um antigo e famoso escritor de faroeste que tenta recuperar o talento que o tornou famoso em uma pequena cidade rural. Para isso, ele vai ajudar uma adolescente a reconhecer sua imaginação, e a mãe dela, a encontrar o amor mais uma vez.