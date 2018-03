Diretor britânico Anthony Minghella morre aos 54 anos O diretor britânico Anthony Minghella, ganhador do Oscar por "O Paciente Inglês", morreu aos 54 anos de idade, disse a porta-voz de seu agente nesta terça-feira. Minghella ganhou o Oscar de melhor diretor em 1996 pela obra estrelada por Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre sua morte. Minghella também foi indicado ao Oscar pelo roteiro do thriller "O Talentoso Ripley". Ele também é o autor do roteiro de "Cold Mountain". Entre seus filmes anteriores, estão "Do Fundo do Coração" e "Um Amor de Verdade". Nos últimos meses, Minghella trabalhava na adaptação do romance de Alexander McCall Smith, "The No 1 Ladies' Detective Agency" para a BBC. (Reportagem de Peter Griffiths)