Diretor Bob Clark morre em acidente de carro em Los Angeles O diretor de cinema Bob Clark e seu filho Ariel morreram no início da manhã desta quarta-feira, 4, em um acidente de carro em uma estrada da Costa do Pacífico, segundo informou a polícia ao jornal Los Angeles Times. Clark ficou famoso pela produção e direção dos filmes da série Porky´s: Porky´s 1 - A Casa do Amor e do Riso (1981) e Porky´s 2 - O Dia Seguinte (1983),além de ter dirigido o clássico filme de férias Uma História de Natal (1983), entre dezenas de outras produções. O acidente ocorreu por volta das 2h20 da madrugada locais. Segundo a polícia, Clark, de 67 anos, e Ariel, de 22 anos, que morava em Santa Monica, morreram no local. O carro que Clark dirigia chocou-se com o veículo de Hector Valazquez-Nava, 24, de Los Angeles. Nava e uma mulher de 29 anos, foram levados a um hospital local para tratamento de ferimentos leves. Nava estava dirigindo sob a influência de álcool e sem carteira de motorista, segundo o policial Paul Vernon. Carreira irregular O maior êxito do diretor foram os filmes da franquia Porky´s. O primeiro, retrata adolescentes dos anos 50 em sua ânsia para perder a virgindade e confusões típicas da idade. O filme foi responsável por um dos primeiros papéis de destaque da atriz canadense Kim Cattrall. A continuação do filme conta a revolta dos estudantes contra o cancelamento de um festival sobre Shakespeare na faculdade, contestando o reverendo, a professora e outros. Em uma entrevista ao Los Angeles Times, em 1997, Clark disse que o sucesso da franquia de Porky´s foi uma surpresa para Hollywood - as produções faturaram mais de US$ 150 milhões (R$ 300 milhões) nos Estados Unidos. Com uma carreira irregular, Clark produziu, dirigiu e foi co-roteirista de Uma História de Natal, um filme que não fez um sucesso imediato mas foi ganhando fama ao longo dos anos, com a história do menino Raphie (Peter Billingsly), obstinado em ganhar uma espingarda de chumbo de presente de Natal. O filme é baseado na autobiografia do comediante americano dos anos 40 Jean Shepherd.