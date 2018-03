Diretor alemão leva para as telas história do Milli Vanilli

Em 1988, o produtor Frank Farian contava com todos os cantores e músicas que queria lançar, mas, quando viu os dançarinos Fabrice Morvan e Rob Pilatus em uma boate de Munique, escolheu-os para se tornarem a cara do grupo. O Milli Vanilli chegou ao topo das paradas de sucesso em 1989 e a dupla recebeu o Grammy de artista revelação em 1990.

Entretanto, após alguns incidentes como em um show em que o playback repetiu inúmeras vezes o mesmo verso de uma das músicas, a situação ficou insustentável. Farian revelou que os rapazes não cantavam no álbum All or Nothing/Girl You Know It's True e eles tiveram que devolver o Grammy.

Quando o produtor estava prestes a relançar a dupla - agora com suas próprias vozes - Rob Pilatus morreu de overdose, após um período envolvido com drogas e assaltos.