Diler e Walkiria, os líderes do cinema de mercado Eles representam a metade, senão mais, do PIB, do cinema brasileiro atual. Diler Trindade tem arrebentado nas bilheterias com os filmes de Xuxa e dos Trapalhões, que produz na Diler & Associados; Walkiria Barbosa saboreia o maior sucesso de público do cinema nacional neste ano, Se Eu Fosse Você, de Daniel Filho, produzido por sua empresa, a Total Entertainment. Ambos são o que se chama de ?produtores de mercado?, fazendo filmes em escala industrial. Contam, muitas vezes (quase sempre?), com apoio e até parceria da Globo, mas isso não os livra de sobressaltos. Walkiria e seus associados na Total tiveram desempenho fraco para filmes nos quais acreditavam. Diler amargou este ano o fracasso de A Máquina, de João Falcão, que ficou muito abaixo do esperado, com cerca de 50 mil espectadores, apenas (a expectativa mínima era de dez vezes mais). Não há fracasso que abale esses dois. O lema de Diler é ?bola pra frente? e ele já está envolvido em mais projetos do que comporta o espaço desta reportagem. Walkiria tem dois ou três filmes em andamento, em sua produtora ou nas de associados - como a Lereby, de Daniel Filho -; sua menina dos olhos é o seminário que pretende realizar durante o Festival do Rio, trazendo ao País banqueiros dos EUA que vão discutir o cinema como atividade econômica. A reportagem reuniu os dois para uma conversa sobre cinema, mercado, arte e indústria. Começaram falando de saúde - Diler estava gripado; Walkiria submete-se a uma dieta rigorosa por causa de um problema ligado à produção de insulina no corpo -, mas logo o assunto virou a saúde do cinema brasileiro. Com algumas exceções, o desempenho dos filmes brasileiros na bilheteria anda fraco. Só Se Eu Fosse Você ultrapassou a barreira do milhão e temos um número muito grande de filmes abaixo dos 15 mil espectadores. O que anda ocorrendo? Diler - Está virando lugar-comum dizer-se que o filme tal foi bem porque teve apoio da Globo e os demais foram mal porque não tiveram. Nós tivemos apoio integral da Globo para A Máquina e o filme, infelizmente, foi mal de público, ficando muito aquém do que a gente esperava. A verdade é que o nosso negócio trabalha sobre ponderáveis. A bilheteria de um filme depende sempre de elementos sobre os quais não temos controle. Na Máquina, por exemplo, acho que erramos. O filme foi superdimensionado. Se tivéssemos começado com um lançamento pequeno, poderíamos ir ganhando o público, porque A Máquina tem um perfil diferenciado. Quanto à Globo Filmes, acho que seu apoio é fundamental, mas não uma garantia. Ainda assim vai depender do gosto do público. Walkiria - Cada filme tem um tamanho. Sabemos disso, porque lá, na Total, trabalhamos muito com filmes bem diferentes No caso da Máquina, concordo com o Diler. Foi superdimensionado, mas também não consigo imaginar um filme do João Falcão, baseado num livro e numa peça de sucesso, com aquele elenco e apoio da Globo, tendo um lançamento pequeno. Eu adoro A Máquina. Fiquei muito emocionada quando vi e tentei motivar as pessoas, mas esbarrava sempre numa reação contrária delas. Acho que o trailer e o cartaz não vendiam o filme. Não é à toa que os americanos fazem testes para investigar o apelo publicitário. Diler - O próprio título provocava reações contrárias. Fui dar uma palestra na Lapa e cometi a imprudência de convidar o público jovem para ver A Máquina. Um cara confessou que tentou ver, mas quando consultou a namorada ela disse - A Máquina? Um filme de ação? Tô fora! Muita gente fez a associação com Máquina Mortífera, por exemplo. Acontece que não podíamos trocar o título, que já era uma marca, vindo do livro e da peça. Walkiria - Vamos falar em cinema como negócio. Tenho uma produtora que representa um custo xis. Preciso fazer pelo menos um filme, por ano, que dê dinheiro para pagar salários, impostos, senão eu fecho. Gostaria de ter sempre uma ótima crítica, mas não dá. A crítica, para dizer a verdade, tem sido cada vez melhor e mais simpática para a gente. Poupa a produção; quando ataca, é os diretores. Quero dizer que não desconsidero a crítica. Acho que posso aprender com ela, mas a nossa preferência é pelo público. Nós, da Total, queremos fazer filmes rentáveis, que tenham bilheteria. Para isso, caprichamos em todos os setores, mas não basta. A gente precisa saber quem é o público, o que ele quer, o que o motiva, como reage. Lá na Total temos uma pessoa que acompanha as bilheterias dos nossos filmes cidade a cidade, tabulando o resultado e fazendo quadros. Aí você vê que determinados filmes vão muito bem numa cidade e vão mal noutra ali do lado. Tentamos sempre descobrir o por quê. Nos parece que houve falha de comunicação com o público e é preciso corrigi-la. Walkiria, você fala muito em diversidade de produção... Walkiria - E vou falar sempre. Acho que a arte tem de ser plural. Às vezes você vai numa exposição e vê um quadro que nem entende mas aquilo o emociona. O cinema também deve ser assim. Precisamos fazer filmes de vários estilos e tendências e ter muitos filmes de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de espectadores para chegar a estabelecer uma indústria. Uma das nossas metas na Total é chegar a fazer mais de um filme ao mesmo tempo. Você aluga os equipamentos e faz dois, três filmes. Isso barateia os custos. Um dos setores mais caros, proporcionalmente, na produção de um filme, é a alimentação. Temos de fazer o mesmo tipo de comida para a estrela e para o figurante, para quem come em restaurante caro e quem só consome prato feito. São detalhes que não estão na mídia, mas que têm de aparecer quando se quer ser indústria. O Diler se queixa de que essa pluralidade é difícil porque o guichê de produção é hoje o mesmo para todos os filmes, os de arte e os de mercado. Diler - E este é um problema grave. Estou fazendo agora o documentário Juízo, que é um projeto muito bacana da Maria Ramos que já fez Justiça. Para um filme desses não posso bater à porta das majors, que são minhas parceiras nos filmes da Xuxa, dos Trapalhões. Preciso encontrar outros guichês. No caso de Juízo, a parceira é a Petrobrás. Será um filme importante e eu gostaria, cada vez mais, de investir na diferença, mas, tendo o mesmo instrumento para produzir todos os filmes, é claro que a coisa fica difícil. Se você vai vender um filme pequeno e outro grande, as empresas preferem investir no que vai dar mais exposição. Quer dizer que as leis de incentivo estão ultrapassadas? Walkiria - O que as leis de incentivo fiscal reservam para o cinema brasileiro é insignificante em relação ao que vai para outros setores da economia. A indústria automobilística, por exemplo, é contemplada com mais facilidades, porque é considerada atividade econômica importante. Gera empregos, impostos. Mas nós também geramos. E somos supertributados. Não vou dizer que todo, mas uma parcela significativa do dinheiro que recebemos volta para os cofres públicos, sob a forma de impostos. Cinema é cultura, é arte, mas, para mim, que sou produtora, também é uma atividade econômica. Se a gente paga impostos e dá empregos, por que é tratado de forma diferente? Não quero piedade, não quero afago, porque um filme brasileiro, quando vai ao exterior, leva a imagem do País e volta sob a forma de turismo, que movimenta a economia. O governo manda projeto de lei para o Congresso que muda as regras do jogo. O que vai ocorrer agora? Diler - É um ano complicado, de reeleição, pode dar alguma zebra e o plano não ser aprovado. Na Diler & Associados, trabalhamos com um plano B. Se as leis de patrocínio forem mudadas, inviabilizando o cinema que se faz hoje, vamos ter de mudar radicalmente. Vamos fazer filmes pequenos, com orçamentos máximos de R$ 1 milhão, buscando parceiros que corram riscos com a gente. Vamos contar histórias comuns, abrir mão dos efeitos especiais, que Hollywood faz muito melhor que a gente. Nosso efeito especial terá de ser a emoção. Peraí, Diler. Se esse é o modelo que vai resultar do apocalipse do cinema brasileiro, que ele venha logo, porque vai mudar para melhor. Diler - (Risos) Meu diretor preferido é o David Lynch. No Brasil adoro o Beto Brant. Meu sonho é chegar a uma diversidade tão grande que me permita bancar, do próprio bolso, filmes tão diferentes quanto os da Xuxa e os do Brant.