Dicas da 41.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; 26/10

Indicações do que assistir nesta quinta-feira, 26 de outubro, na 41.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Aos Teus Olhos

No Rio, o filme foi multipremiado – melhor filme segundo a votação do público, melhor roteiro, ator e ator coadjuvante, Marco Ricca. Muito já se falou sobre a dificuldade de terminar um filme como esse. Daniel faz um instrutor de natação. É destruído nas redes sociais por uma mãe que o acusa de haver abusado de seu filho. Cinearte 1, 21h50.

Soldados do Araguaia

Em Soldados do Araguaia, Belisário Franca conta a história da guerrilha (1967-1974) pelas vozes de soldados locais, convocados compulsoriamente pelo Exército para lutar contra os guerrilheiros. Cinearte 2, 17h40.

Bernard e Huey

Dois amigos se reencontram e continuam atrapalhados nas suas relações com as mulheres. Lá pelas tantas, você vai se lembrar do velho Ânsia de Amar, de 1971. Por que será? Simples – o roteirista é o mesmo Jules Feiffer. O próprio diretor Dan Mirvish vai apresentar a sessão. Belas Artes Sala 3, 21h20.

O Amante de Um Dia

O último grande diretor nouvelle vague da França, Philippe Garrel, segue falando de amor. Um professor, sua nova amante, uma estudante, e a filha que voltou a morar com ele. O ator Eric Caravaca também tem filme na Mostra, Lote 35. E Philippe, dessa vez, dirige sua filha, Esther Garrel. Cinearte 1, 20h15.

O Vendedor de Orquídeas

Última chance para ver, na Mostra, o documentário de Lorenzo Vigas (diretor vencedor do Leão de Ouro em Veneza em 2015 com De Longe Te Observo). O filme fala sobre a vida de seu pai, o pintor venezuelano Osvaldo Vigas e a busca por um quadro específico, El Vendedor de Orquideas. Intenso e emocionante. Cinusp na ECA, 16h.