DiCaprio volta a trabalhar com Scott em 'The Low Dweller'

O ator Leonardo DiCaprio voltará a se reunir com o diretor britânico Ridley Scott em The Low Dweller, um filme de ação, informou na sexta-feira, 21, a imprensa local. Segundo o site The Hollywood Reporter, o projeto possui semelhanças com Uma História de Violência (David Cronenberg, 2005) e Onde os Fracos Não Têm Vez (Ethan e Joel Coen, 2007). DiCaprio, por meio de sua produtora Appian Way, e Scott, através da Scott Free Productions, financiarão o filme, escrito pelo estreante Brad Ingelsby, um veterano vendedor de seguros da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que se dedicou a redigir o roteiro em seu tempo livre. A história se passa em Indiana, em meados dos anos 1980, e se centra em um personagem (DiCaprio) que trata de se adaptar de novo à sociedade após sair da prisão, embora se depare com um velho conhecido que propõe a ele um roubo. Grandes estúdios como a Warner ou a Sony pressionaram para ter o texto, mas, no final, foi a produtora Relativity que o obteve por mais de US$ 1 milhão. DiCaprio e Scott acabam de concluir a gravação do filme de suspense político Body of Lies. O ator começa agora a produção de Shutter Island, dirigido por Martin Scorsese, enquanto Scott começará em breve a rodar Nottingham, com Russell Crowe.