DiCaprio quer se casar apesar do papel de mau marido em filme

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio quer casar e ter filhos para formar uma família, apesar de em seu mais recente filme, "Apenas um Sonho", interpretar o papel de um mau marido crápula que engana sistematicamente a mulher. "Quero me casar e ter filhos", afirmou DiCaprio para a próxima edição da revista alemã de TV Movie, na qual reconhece que não suporta o personagem que interpreta em "Apenas um Sonho", dirigida por Sam Mendes. "Quase fiquei doente, porque engana sistematicamente sua mulher, enquanto esta lhe espera com as crianças em casa", afirma o protagonista de "Gangues de Nova York". DiCaprio afirma que "nunca antes tinha interpretado o papel de um homem tão emocional e que sofre algo tão traumático". Também afirma que, 11 anos depois da rodagem de "Titanic", também junto com Kate Winslet - sua companheira de set em "Apenas um Sonho" - "foi um pouco estranho beijá-la diante dos olhos de Sam (Mendes)", o atual marido da atriz. "Mas, por sorte, nunca se mostrou ciumento no set", revela o ator, que diz que sua amizade pessoal com Kate Winslet foi uma vantagem nas cenas mas íntimas. "Somos amigos há tanto tempo que não temos mais vergonha e podemos falar de tudo", afirma DiCaprio.