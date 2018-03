DiCaprio quer fazer longa baseado em 'Além da Imaginação' NOVA YORK (Hollywood Reporter) - A Warner Bros. e a produtora de Leonardo DiCaprio, Appian Way, estão procurando material para um longa baseado em um ou mais episódios do clássico seriado de TV "Além da Imaginação" ("The Twilight Zone"). O estúdio e a produtora estão divulgando, sem alarde, que estão à procura de idéias de roteiro baseadas na série, para desenvolvimento de um longa. Elas não pretendem fazer um filme episódico como "No Limite da Realidade", de 1983, única versão da série feita até agora para o cinema, mas esperam construir uma história contínua baseada em um ou mais episódios. A Warner possui os direitos aos episódios escritos por Rod Serling, que compõem a maior parte dos que foram exibidos entre 1959 e 1964. O trabalho de Serling inclui episódios famosos como "To Serve Man", sobre aliens gigantes que desembarcam na Terra, e "Eye of the Beholder", sobre uma sociedade invertida em que os belos são considerados feios. A série original teve cerca de 155 episódios. Há 25 anos, foi lançado um filme em quatro segmentos baseado na série. Cada segmento teve um diretor diferentes -- Joe Dante, John Landis, George Miller e Steven Spielberg --, e três deles foram remakes diretos de episódios clássicos. O filme teve bilheteria modesta e ficou conhecido principalmente pelo acidente ocorrido no set que matou o ator Vic Morrow e dois atores mirins durante a produção do segmento dirigido por Landis. (Por Steven Zeitchik)