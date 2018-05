DiCaprio negocia participação no próximo filme de Tarantino

SÃO PAULO - O site da revista norte-americana Hollywood Reporter anunciou nesta quarta-feira que Leonardo DiCaprio poderá representar um dos vilões do próximo filme de Quentin Tarantino. O novo trabalho do diretor, "Django Unchained", será um faroeste. A possível participação de DiCaprio já vem sendo discutida na internet há algumas semanas. De acordo com a Hollywood Reporter as negociações ainda encontram-se em um estágio primitivo, mas fontes próximas ao ator teriam garantido que seu interesse em fazer parte do filme é grande. "Django Unchained" contará a história de um escravo recém-libertado no sul dos Estados Unidos que, na companhia de um caçador de recompensas alemão, busca reencontrar sua esposa. O vilão interpretado por DiCaprio, um fazendeiro sádico e violento, "ganha" a esposa de Django em um torneio de pôquer, o que caracterizaria uma trama de vingança, tema com que os fãs de Tarantino já estão familiarizados.