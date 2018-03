DiCaprio fará filme de ficção científica dirigido por Nolan

O ator Leonardo DiCaprio protagonizará Inception (ainda sem tradução para o português), o próximo filme como diretor e roteirista de Christopher Nolan, diretor de dois longas do Batman, uma guinada para a ficção científica que estreará em meados de 2010, informou nesta quinta-feira, 5, a imprensa americana. As filmagens, financiadas pela Warner Bros., que quase não deu detalhes sobre a história, começarão este ano. DiCaprio, que nos últimos meses estreou o drama Foi Apenas um Sonho e o filme de ação Rede de Mentiras, espera o lançamento de Shutter Island, de Martin Scorsese. Segundo a revista "The Hollywood Reporter, Nolan assinou um contrato de sete dígitos para levar seu próprio roteiro aos cinemas, no que foi descrito pelos estúdios como "um filme contemporâneo de ficção científica sobre a arquitetura da mente". O diretor ainda não afirmou se ficará a cargo de um terceiro filme do Homem-Morcego, após dirigir Batman Begins e Batman - O Cavaleiro das Trevas. As filmagens de Inception sugerem que é improvável que haja sinal verde para um novo filme de Batman antes de 2011.