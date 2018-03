DiCaprio e Ridley Scott vão produzir 'Admirável Mundo Novo'

O diretor Ridley Scott e o ator Leonardo DiCaprio vão produzir uma versão para os cinemas do romance futurista "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley, informou nesta sexta-feira, 7, o site The Hollywood Repórter. O projeto ainda está em fase inicial e vem sendo desenvolvido pelos estúdios Universal, com Scott e DiCaprio na produção.

O diretor de "Blade Runner" também vai dirigir o filme, enquanto o astro de "Titanic" será o protagonista. O roteiro ficará a cargo de Farhad Safinia, que escreveu a trama de "Apocalypto", de Mel Gibson.

"Admirável Mundo Novo" é uma história ambientada no século XXVI e mostra as pessoas submetidas a uma ditadura de prazer. O livro inspirou músicos e cineastas, que fizeram claras referências em suas obras a Aldous Huxley, mas nunca ganhou uma versão cinematográfica.