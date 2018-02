DiCaprio diz que beijos em Winslet foram tensos

O ator Leonardo DiCaprio admitiu que os beijos que dá em Kate Winslet no filme "Foi Apenas um Sonho" foram os mais "tensos" de sua carreira, já que aconteceram sob o atento olhar de Sam Mendes, marido da atriz e diretor do longa. "O marido dela nos observava constantemente. Nunca tinha beijado de forma tão pouco relaxada diante das câmeras", declarou o ator em entrevista a ser publicada no próximo número da edição alemã da revista "Jolie". Segundo trechos da reportagem antecipados hoje pela publicação, embora no passado tenha considerado remotas as chances de subir ao altar, DiCaprio diz que agora vê como "algo belo" a idéia de se casar com a "mulher ideal" e "envelhecer" ao lado dela. O ator também destaca a importância que dá aos amigos, mas reconhece que uma pessoa difícil de ser encontrada, já que odeia telefones celulares. Depois de terem formado um casal no bem-sucedido "Titanic", de James Cameron, DiCaprio e Winslet voltaram a trabalhar juntos no cinema em "Foi Apenas um Sonho", que conta a história de um casal em crise.